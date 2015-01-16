"Мосэнергосбыт" дарит сувениры новым пользователям Личного кабинета

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"Мосэнергосбыт" дарит сувениры новым пользователям сервиса Личный кабинет, сообщает пресс-служба компании.

Пользователи без задолженностей за электроэнергию, которые зарегистрируются в Личном кабинете с 1 января по 28 февраля 2015 года, получат специальные папки для хранения счетов и документов. Подарки выпущены ограниченным тиражом. Получить их можно в любом клиентском офисе компании.

Личный кабинет – это один из наиболее удобных онлайн-сервисов для оплаты счетов за электроэнергию без комиссии. Зарегистрированные пользователи могут следить за состоянием лицевого счета, передавать показания, получать информацию по тарифам и льготам.

Сегодня в Личном кабинете зарегистрировано более 2 миллионов клиентов компании "Мосэнергосбыт". Чтобы зарегистрироваться, нужно на сайте ЛКК-МЭС.рф ввести номер лицевого счета и счетчика, указанные в вашей квитанции.

Напомним, москвичи, вовремя оплачивающие газ и свет, могут получать бесплатные часы на городских парковках.

Магазин бонусов становится доступен, если набрать тысячу баллов. В обмен на них можно получить городские услуги или подарки. Бонусы также можно обменять на билеты в кино и музеи или оплатить ими прокат велосипеда. А вот счетчики и двери неплательщиков за услуги ЖКХ пометят "позорными" красными метками. На наклейке красного цвета будет крупно написано "отключен за неуплату". Энергетики пояснили, что такие меры хотят применять к тем, кто не платил за электричество три месяца.