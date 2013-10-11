Все по счетчику: как установить контроль за потреблением воды и газа

Как установить газовый счетчик в квартире

Все больше москвичей оборудуют свои квартиры счетчиками воды и газа, это позволяет серьезно сэкономить на коммунальных платежах. О том, как установить приборы учета у себя дома, читайте в материале M24.ru.

Устанавливаем счетчик на газ

Установка газового счетчика в квартире поможет уменьшить затраты на оплату ЖКУ. Особенно он актуален для тех, кто редко готовит на плите, не проживает по месту прописки или часто ездит в командировки.

Для установки прибора нужно обратиться в службу одного окна ГУП "Мосгаз" (метро "Курская", Мрузовский переулок, 11, телефон: (495) 660-60-80, 660-72-66). Там вы получите технические условия на установку, а также контакты проектных организаций, где можно заказать эскиз.

Затем необходимо выбрать проектную организацию и вызвать специалиста, который осмотрит вашу квартиру и оформит проект на установку. Эта услуга бесплатна. После этого нужно подать письменное заявление на установку счетчика в свое территориально-эксплуатационное управление Мосгаза. В течение десяти рабочих дней управление реконструкции и капитального ремонта Мосгаза должно согласовать с вами необходимый перечень работ и их сроки. После этого специалисты предприятия приедут и установят счетчик. Установка обойдется в 2,5-4,5 тысячи рублей в зависимости от сложности работ, а сам счетчик стоит от 800 до 3 тысяч рублей.

Устанавливаем счетчик на воду

Для того чтобы установить этот прибор, нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома - ТСЖ, УК или ЖСК. Вам выдадут список компаний, у которых есть лицензия на установку счетчиков. Если ваша квартира не приватизирована, счетчик будет установлен бесплатно. Если собственником квартиры являетесь вы сами - за установку счетчика придется заплатить. Самые дешевые работы – на металлопластиковых трубах (2500 – 3000 рублей за два прибора), а самые дорогие – на медных (4500 – 6500 рублей).

Кроме того, нужно будет вызвать специалиста из управляющей компании, который проверит техническое состояние трубопроводов и оценит техническую возможность установки прибора в квартире. Также в управляющей компании понадобится получить схемы отопления холодного и горячего водоснабжения квартиры с указанием места установки прибора учета, а также документы с техническими условиями на установку.

Сам счетчик можно купить в магазине сантехники или заказать в Интернете по цене около 500 рублей. После его установки специалистам нужно вызвать представителя жилищной организации, который составит акт ввода устройства в эксплуатацию. При этом акт должен подписать и представитель установившей счетчик компании.

Следующим шагом станет заключение договора с жилищной организацией на оплату по счетчику с указанием порядка снятия и передачи показаний с установленных приборов. Для этого нужно принести в ЖЭУ следующие документы: договор на установку приборов учета, сертификат соответствия, паспорт счетчика и акт ввода в эксплуатацию квартирных приборов учета.

Теперь остается только ежемесячно записывать показания счетчиков и передавать их в управляющую организацию лично или через Интернет, зарегистрировавшись на сайте ГКУ "Центр координации ГУ ИС".