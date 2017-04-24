Фильм "Форсаж 8" остался лидером в российском прокате

Фильм "Форсаж 8" остался лидером в прокате России и СНГ, сообщает Kinobusiness.com.

За последние выходные боевик заработал 308 миллионов рублей, а общая сумма сборов составила более 1,5 миллиарда рублей.

Второе место заняла российская картина "Кухня. Последняя битва", собравшая в первую неделю проката свыше 159 миллионов рублей. На третьей строчке оказался новый мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", который заработал 101,7 миллиона рублей.

Драма "Время первых" собрала в третью неделю проката почти 77 миллионов рублей. Топ-5 замыкает "Наваждение" – 25,7 миллиона рублей.