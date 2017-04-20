Путин подписал указ о проведении сборов для военнообязанных в запасе

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Сборы для военнообязанных в запасе сроком в два месяца проведут в 2017 году. Распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Граждане будут проходить сборы в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Мероприятия пройдут по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключением станут проверки – их сроки определяет Минобороны России.

В столице с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Отслужить должны будут 142 тысячи молодых людей. Завершится кампания в середине июля.