Матч Черногория - Россия прекращен и не будет доигран

Фото: ТАСС

Матч сборных Черногории и России остановлен и не будет доигран. Встречу прервали в середине второго тайма из-за бесчинств фанатов Черногории.

Болельщики начали жечь файера после того, как Роман Широков не сумел реализовать пенальти, назначенный за снос Александра Кокорина.

Арбитр принял решение прекратить встречу, поскольку в первом тайме игра уже прерывалась из-за попадания петарды в Игоря Акинфеева. Теперь Черногории грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Инцидент с Акинфеевым произошел на второй минуте встречи между Черногорией и Россией. Кто-то из болельщиков, расположившихся за воротами сборной России, бросил на поле петарду. Она попала в голкипера.

Акинфеев получил травму и покинул поле на носилках. Матч был остановлен и возобновился лишь спустя 35 минут.

Фаната, бросившего петарду, задержали и отвели в подтрибунное помещение. По неподтвержденным данным, он является поклонником сборной Черногории.