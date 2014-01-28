Форма поиска по сайту

28 января 2014, 16:13

Спорт

Сборная России по футболу сыграет с Тунисом в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России перед Чемпионатом мира по футболу проведет товарищеский матч с командой Туниса. Игра пройдет в Москве 6 июня.

Время начала встречи пока не определено, сообщает официальный сайт Федерации футбола Туниса. На ресурсе Российского футбольного союза никакой информации о предстоящем поединке сборной России с Тунисом пока не разместили.

Напомним, 5 марта национальная команда России проведет товарищеский поединок со сборной Армении. Матч состоится в Краснодаре на арене "Кубань".

Мундиаль стартует 12 июня. Сборная России попала в группу Н, где сыграет с командами Бельгии, Алжира и Южной Кореи.

сборная России товарищеский матч Тунис

