Конфликт Игоря Денисова с руководством "Зенита"

Игорь Денисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Уже второй день центральной темой обсуждений в футбольном сообществе России является конфликт между полузащитником "Зенита" Игорем Денисовым и руководством клуба. В этой статье мы постараемся оценить, что ждет опального игрока, клуб и национальную сборную России, в которой Денисов является капитаном.

Предыстория конфликта

На протяжении нескольких последних лет главной силой и величиной в российском футболе был "Зенит". На фоне его успехов, достижения других клубов смотрелись не слишком выразительно. "Спартак" пытался навязать борьбу, но постоянно менял тренеров и состав, ЦСКА - всегда оказывался чуточку слабее, теряя форму в самый важный момент чемпионата, "Рубин" - потерял лидеров, причем один из них - Бухаров - ушел именно в "Зенит".

"Зенит" становился чемпионом, практически не меняя состав. В клубе сложился дружный коллектив россиян - Андрей Аршавин, Александр Анюков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Роман Широков - все они были творцами побед "Зенита" во внутреннем первенстве и на европейской арене. В этой же компании оказался и Денисов, который стал, пожалуй, незаменимым игроком основного состава клуба из Санкт-Петербурга.

Строительство коллектива проходило не всегда гладко, происходили неприятные инциденты на тренировках, когда Денисов подрался с одним из тренеров клуба, Малафеев через прессу ссорился с Широковым из-за резких слов в интервью. Но все это осталось в прошлом.

Халк. Фото: ИТАР-ТАСС

И в какой-то момент коллектив стал отстаивать свои интересы перед другими футболистами, которые могли перейти в "Зенит" или приглашались в клуб на просмотр. Перед началом сезона в петербургском клубе мог оказаться талантливый грузинский полузащитник Леван Кения. Тем не менее, контракт с Кенией не был подписан, а через некоторое время в прессе появилось интервью Кении о том, что игроки "Зенита" не хотели видеть его в своих рядах.

"Зенит" не делал серьезных покупок уже практически четыре года. Последним серьезным приобретением петербуржцев стал Быстров, который перешел из московского "Спартака" в 2009 году. Под Лигу чемпионов требовалось усиление. В последний день трансферного окна "Зенит" обзавелся двумя очень сильными по европейскам меркам футболистами. Состав "сине-бело-голубых" пополнили Аксель Витсель из "Бенфики" и бразильский нападающий Халк, купленный у "Порту" по разным сведением то ли за 40, то ли за 60 миллионов евро.

Халку был предложен очень выгодный контракт.

Конфликт и реакция на него

Перед матчем с "Крыльями Советов" стало известно, что Денисов не примет участия во встрече. Одной из причин такого решения Лучано Спаллетти называлась "плохая форма" полузащитника. В этом с самого начала усомнились многие известные специалисты, поскольку Денисов совсем недавно блистал в отборочных матчах в составе сборной страны и представить себе такую быструю потерю игровых кондиций экспертам было сложно.

На следующий день "Р-Спорт" опубликовал материал, в котором сообщалось, что Денисов был отправлен в дублирующий состав "Зенита". В качестве возможной причины, агентство привело слова главного тренера петербуржцев, что некоторые игроки "дестабилизируют обстановку в команде".

Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство "Зенита" прояснило ситуацию. "Данная мера связана с тем, что игрок в ультимативной форме отказался выйти на поле в матче против "Крыльев Советов", требуя пересмотра личного контракта. Данные требования, которые клуб считает необоснованными, Денисов впервые озвучил еще в мае", - говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте клуба.

Кроме Денисова наказанию подвергся Кержаков, поддержавший одноклубника.

Немедленно расползлись слухи о том, что последние неудачи "Зенита" связаны с тем, что группа футболистов специально саботирует игровой процесс, чтобы показать руководству свою нужность, с целью добиться более выгодных условий контракта.

В газете "Спорт-Экспресс" появилось интервью с Денисовым, в котором футболист утверждал, что "пытался добиться уважения к российским игрокам".

Как сообщил "Чемпионат.ком", Денисов давно пытался добиться увеличения зарплаты в клубе и подстегнул игрока приход Халка, иностранного футболиста с более выгодными условиями контракта.

На данный момент конфликт не разрешен. Руководство "Зенита" еще не встречалось с бунтарем, а он не высказал желания начать переговоры и сделать то, что от него требовали официальные лица клуба - извиниться. Кроме этого, между Денисовым и Халком на тренировке перед игрой с "Крыльями Советов" произошла стычка и не ясно, как два игрока смогут дальше уживаться в одной команде.

Сергей Прядкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Фанаты "Зенита" в большинстве своем заняли сторону новичка команды и руководства клуба. Приведем несколько отзывов из гостевой книги с официального сайта петербуржцев:

"Ну и правильно! Всех недовольных в дубль! Это непрофессионально - так себя вести. Получается, из-за банальной зависти, страдает клуб, тренер и болельщики. Т. е. деньги на первом месте, а все остальное не волнует", - уверен пользователь Forza Zenit.

"Мое сугубо личное мнение, игрок Денисов должен либо извиниться, либо с ним придется попрощаться" - вторит ему "лень придумывать...".

Единого мнения среди специалистов не существует, но большинство экспертов считают, что поступок Денисова был недопустимым.

"Наверное, это не дело Игоря Денисова - обсуждать принципы действий руководителей своего клуба и своей команды", - сообщил в эфире телеканала Russia Today экс-кандидат в президенты РФС и президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

"Игорю надо понимать, что он не является ни Лионелем Месси, ни Криштиану Роналду. На данный момент те деньги, которые получают российские футболисты в "Зените", очень высокого уровня", - приводит "Р-Спорт" слова известного футбольного менеджера Юрия Белоуса.

А Константин Сарсания, известный своей тренерской работой в "Химках", а также тем, что был спортивным директором "Зенита" заявил, что причины поступка Денисова ему "понятны". "Причины, побудившие Денисова так поступить, мне понятны", - сообщил Сарсания в интервью "Спорт-Экспрессу".

Как скажется конфликт в "Зените" на игре сборной России?

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС

Если все происходящее в "Зените" затрагивает, в основном, поклонников петербуржского клуба, то следующий вопрос интересует абсолютно всех - не скажется ли история с контрактом Денисова на выступлении сборной России в отборочном цикле чемпионата мира.

Денисов не просто важный игрок национальной команды - он ее капитан. Последние события могут стоить игроку не только капитанской повязки, но и места в основном составе, а подыскать адекватную замену опытному полузащитнику крайне сложно.

Какие шаги предпримет наставник сборной России Фабио Капелло пока не ясно. Возможно, Денисов останется капитаном и будет призываться в сборную из дубля "Зенита", как и Кержаков, а может быть, место Игоря отведут какому-нибудь другому игроку. Например, Глушакову из "Локомотива".

Так или иначе, совсем скоро состоится решающий матч, поединок "жизни и смерти" между Россией и Португалией. Пока на счету россиян две победы, шесть забитых голов и ноль пропущенных мячей, но после встречи с португальцами все может измениться.

"Это внутреннее дело "Зенита", акционеров клуба, болельщиков и Санкт-Петербурга, – цитирует министра спорта Виталия Мутко пресс-служба Министерства спорта РФ – они должны разобраться сами. Тем более, что я в процессе не участвовал, и знаю ситуацию лишь со стороны. Но впереди игра с Португалией. И понятно, что Денисов и Кержаков – игроки национальной команды. Вот здесь есть тревога".

Напомним, что отборочный матч Чемпионата мира между Россией и Португалией состоится 12 октября. Примут ли участие в нем Денисов и Кержаков - пока неизвестно.