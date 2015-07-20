Форма поиска по сайту

20 июля 2015, 15:10

В период безвластия в РФС сборные завоевали четыре медали - Анохин

Фото: m24.ru/Василий Макагонов

Сборные России по футболу в период безвластия в Российском футбольном союзе завоевали четыре медали. Об этом рассказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"За последний месяц наши футболисты завоевали четыре медали: мужчины выиграли европейские игры в Баку, пляжные футболисты стали третьими на чемпионате мира, девушки взяли серебро Универсиады и команда Хомухи выиграла серебро на Евро U-19", - подчеркнул Анохин.

Он отметил, что такие результаты являются огромным достижением людей, которые в сложные для футбола времена работают и дают результат.

"Это происходит в период полного безвластия в российском футболе! Я уверен, что с приходом нового президента РФС, коим, я очень надеюсь и верю, станет Виталий Мутко, результаты наших футболистов улучшатся в разы", - отметил президент.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая.

Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РФС Никита Симонян.

Выборы пройдут 2 сентября, а подать заявку на участие в них можно до 24 июля.

сборная России Сергей Анохин футбольные сборные

