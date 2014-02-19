Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по хоккею завершила выступление на Олимпиаде. В четвертьфинальном матче наши хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 1:3. Это означает, что российская команда покидает турнир, не завоевав медалей.

Первый период россияне начали довольно уверенно. На 8-й минуте встречи Илья Ковальчук с передачи Павла Дацюка реализовал первое "российское" большинство в этом матче. Бросок получился по-настоящему убойным - шайба попала в "девятку" финских ворот, пролетев над плечом Туукки Раска.

Уже через две минуты соперникам удалось сравнять счет. Крайне неудачно в этом эпизоде сыграл сначала Никита Никитин, который позволил Юхаматти Аалтонену себя обыграть, а затем и голкипер Семен Варламов. Он пропустил несильно пущенную шайбу "под мышку".

На этом неприятности для Варламова в первом периоде не закончились. За две минуты до перерыва Микаэль Гранлунд выиграл забег на скорость у Вячеслава Войнова и бросил по воротам сборной России. "Варли" с броском справился, но шайба отскочила прямо к капитану финской сборной Теему Селянне, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам - 2:1 в пользу команды Финляндии.

Во второй двадцатиминутке сборной России не удалось исправить ситуацию. Хуже того - пропустили еще один гол, на этот раз - в меньшинстве. Отличился Гранлунд, удачно сыгравший на добивании после "сэйва" Варламова.

Третий период прошел без заброшенных шайб.

Таким образом, сборная России завершает свое выступление на турнире, а финны выходят в следующую стадию, где померятся силами с командой Швеции.