Российские бобслеисты Зубков и Воевода выиграли золото в двойках

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода выиграли золотые медали Олимпиады в Сочи в двойках.

Уверенно лидировавший после трех попыток, российский экипаж в четвертом заезде показал время 3 минуты 45,39 секунды. Серебро взял экипаж швейцарцев Беата Хефти и Алекса Баумана. Бронзовую медаль завоевали американцы Стивен Холкомб и Стивен Лэнгтон.

Бобслеисты принесли сборной России пятую награду высшего достоинства на Олимпиаде в Сочи и вывели российскую команду в медальном зачете на второе место.

Отметим, что золото Зубкова и Воеводы стало для России первым в бобслее в истории Олимпийских игр. На Играх в Турине россияне стали вторыми в четверках, а в Ванкувере выиграли бронзу в двойках.