Сборная России по футболу выступит в отборе к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футболу выступит в отборе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако все матчи, в которых будет играть национальная команда, будут по сути товарищескими, сообщает "Р-Спорт".

Дело в том, что сборная России как хозяйка мундиаля автоматически принимает участие в финальной стадии турнира. Таким образом, ей нет никакой нужды проходить сквозь сито отборочного турнира.

Это второй случай в истории, когда сборная-хозяйка крупного футбольного турнира принимает участие в отборочном турнире. В текущей квалификации к чемпионату Европы по футболу играет команда Франции, которая является его хозяйкой.

Очки командам за матчи с французами не начисляются. Таким образом, поединки являются товарищескими и повлиять на расстановку в таблице не могут.

Сборная России также будет играть с командами из определенной подгруппы. Церемония жеребьевки чемпионата мира 2018 года состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.