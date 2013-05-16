Сборная России была разгромлена американцами и покидает чемпионат мира

Илья Ковальчук. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России покидает чемпионат мира по хоккею. В четвертьфинальном матче дружина Зинэтулы Билялетдинова потерпела сокрушительное поражение от американцев - 3:8.

Большинство болельщиков и специалистов с радостью восприняли новость о том, что сборной России предстоит сыграть в четвертьфинале с американцами, а не с финнами. Радость оказалась преждевременной.

Начало матча проходило при некотором игровом преимуществе россиян. Однако забросили первыми наши противники - на 12-й минуте Штястны получил пас из-за ворот и с метра направил шайбу мимо Брызгалова. Не прошло и двух минут, как в воротах россиян оказалась вторая шайба - Ти-Джей Оши мощно бросил мимо Брызгалова, который не был готов к такому повороту событий.

Спустя две минуты наши хоккеисты отыграли одну шайбу - в результате красивой комбинации отличился Тютин.

Второй период оказался для сборной России провальным. Сначала Томпсон подставил клюшку под передачу Картеру и направил шайбу в "домик" Брызгалову, а затем кошмарную ошибку допустил в своей зоне Кузнецов, сделавший передачу на клюшку сопернику. Две передачи - и Гальченюку оставалось не промахнуться по пустым воротам - 4:1 в пользу сборной США.

После этого тренерский штаб нашей команды решил, что с Брызгалова достаточно пропущенных шайб и исправлять положение вышел Варламов.

Третий период начался с шайбы Овечкина, которому удался "пушечный" бросок под перекладину ворот американцев. Не успевшие возникнуть надежды тут же похоронил Радулов, потерявший шайбу в средней зоне в большинстве. Американцы воспользовались подарком - 5:2. Правда, большинство нашим все равно удалось реализовать благодаря точному броску Пережогина.

А дальше была кошмарная двухминутка в исполнении сборной России, в течение которой в воротах подопечных Билялетдинова побывали сразу три шайбы. Их записали на свой счет Троуба, Мосс и Штястны.

Сборная России терпит оглушительное поражение со счетом 3:8. Нечто подобное было в 2010 году в Ванкувере, когда наша команда была разбита канадцами 7:3. А самое крупное поражение Россия потерпела в далеком 1993 году, когда была разгромлена словаками - 9:1.