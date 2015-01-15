Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Фото: M24.ru

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе российской команды в этой гонке бежали Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Алексей Волков и Антон Шипулин.

Победителем эстафеты стала команда Норвегии (Уле Эйнар Бьорндален, Эрленд Бьонтегорд, Йоханесс Бе и Эмил Хегле Свендсен). Биатлонисты норвежской сборной использовали восемь дополнительных патронов и финишировали с результатом 1 час 9 минут 42,3 секунды.

Вторыми стали представители Германии (Эрик Лессер, Андреас Бирнбахер, Арнд Пайффер и Симон Шемп), проигравшие победителям 4,6 секунды (четыре дополнительных патрона). Россияне, также воспользовавшиеся восемью дополнительными патронами, отстали от победителей на 8,4 секунды.

Таким образом, впервые в сезоне российская мужская команда не завоевала золотую награду в эстафете. Ранее россияне выиграли золото Хохфильцена и Оберхофа.