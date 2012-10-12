Сборная России одержала победу над португальцами

Александр Кержаков отмечает забитый гол. Фото: ИТАР-ТАСС

В "Лужниках" состоялся матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными России и Португалии. В напряженном поединке сильнее оказалась наша сборная, одержавшая победу со счетом 1:0.

Россияне активно начали встречу и уже на 6-й минуте добились успеха. В результате красивой комбинации вся оборона Португалии оказалась отрезана от защиты своих ворот, и Александр Кержаков вышел на ударную позицию. Мощный удар, и мяч оказался в сетке ворот португальцев - 1:0.

Спустя три минуты португальцы могли отыграться, когда после навеса Нани с правого фланга, Игнашевич чуть было не срезал мяч в собственные ворота. От крупных неприятностей Россию уберегли менее полуметра. Еще через минуту опасная ситуация возникла у наших ворот после подачи углового. Мяч заметался по штрафной площади россиян и попал к Алвешу, который немедленно навесил на Микаэла, но полузащитник сборной Португалии пробил выше ворот.

После пропущенного мяча португальцы активизировались и включили прессинг. Снаряд стал задерживаться на половине поля сборной России.

Сравнять счет мог зенитовец Алвеш, который бил после флангового навеса, казалось бы, наверняка, но Акинфеев вытащил очень сложный мяч, который к тому же был пущен с отскоком от газона. На 19-й минуте был заменен получивший травму Коэнтрау, вместо него вышел Мигел Лопеш.

Спустя десять минут к воротам Акинфеева прорвался Нани. Португалец вышел на ударную позицию, но пробил в небеса. В целом, к середине первого тайма игра выровнялась, россияне начали совершать регулярные вылазки к чужим воротам, а соперник пытался задавить нашу сборную прессингом и симуляциями. В последнем элементе игры особенно отличился Криштиану Роналду, который отчаянно требовал карточку у Виктора Кашшаи для Александра Анюкова, якобы за удар локтем.

На 33-й минуте хорошую возможность удвоить преимущество упустил Кержаков. После удачного розыгрыша аута мяч оказался у Александра и тот от души зарядил с левой ноги в направлении дальней "девятки" ворот Португалии. Мяч с воротами разминулся.

В конце тайма португальцы вновь активировались и прибрали к своим рукам инициативу. Мяч постоянно находился на половине поля России и участвовал в разнообразных перепасовках между игроками соперника.

На 44-й минуте Кокорин убежал от Микаэла и тот лишь ценой желтой карточки сумел остановить проход нападающего сборной России. Кашшаи назначил стандарт практически на линии штрафной. Бить вызвался Кержаков, но угодил в "стенку". Александр пытался доказать, что мяч попал в руку Моутинью, но успеха его инициатива не имела, венгерский арбитр лишь улыбнулся.

На этой ноте первый тайм и закончился. В целом, преимущество имела сборная Португалии, а наша команда играла вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. Практически никак себя не проявил Роналду, который всю первую половину встречи был наглухо закрыт защитниками сборной России.

В перерыве Фабио Капелло произвел замену - вместо Виктора Файзулина, который ничем выдающимся, кроме того, что отдал пас Широкову в начале голевой комбинации, в первом тайме не запомнился, вышел Денис Глушаков.

Второй тайм активнее начала наша команда. Неплохой прорыв удался Кокорину, но навес прилетел прямо в руки Патрисиу. Португальцы решили, что давать россиянам лишней свободы нельзя и немедленно огрызнулись опасной атакой. Роналду мог убежать один на один, но лидера сборной Португалии подвела техника, он не сумел остановить мяч после идеальной передачи Пепе.

В следующие пять минут мяч постоянно перекатывался в непосредственной близости ворот сборной России. Наши почти полным составом отошли на свою половину поля, остался в атаке лишь Кержаков. Мог огорчить Акинфеева Поштига, но блестящий подкат защитника спас нашу команду от неминуемого гола.

Португальцы продолжили давить на ворота сборной России. После удара Микаэла спас команду Игнашевич, самоотверженно бросившийся под удар. У сборной России, в свою очередь, перестала получаться комбинационная игра. Мяч перестал доходить до Кержакова, а немногочисленные забросы вперед становились легкой добычей португальских защитников. Паулу Бенту усилил атаку, выпустив Варелу.

На 66-й минуте нашим удалась красивая комбинация, в результате которой на острие атаки оказался Глушаков. Он вполне мог сделать счет 2:0, но пробил прямо в Патрисиу.

Следующие восемь минут прошли при преимуществе сборной России, которая захватила контроль над мячом. Тем не менее, большого количества опасных моментов наши не создали, хотя и неплохо комбинировали перед штрафной португальцев. Была возможность у Широкова, но он не сумел нормально попасть по катящемуся мячу и ткнул его в сторону ворот Патрисиу.

На 82-й минуте прекрасную возможность отличиться упустил Кокорин. Наши перехватили мяч в центре поля, последовала быстрая контратака, и Кокорин с линии штрафной нанес мощный удар - Патрисиу справился. Добивание прошло мимо ворот.

Португальцев это только разозлило, и спустя две минуты Варела выскакивал на ворота Акинфеева после опасного навеса, но на счастье болельщиков сборной России дотянуться до мяча ему не удалось.

Последние минуты встречи прошли в атаках сборной Португалии, но ничего интересного создать им так и не удалось. Сборная России одерживает историческую, первую победу над португальцами и единолично возглавляет отборочную группу.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov