Сборная России победила финнов в матче чемпионата мира в Минске

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Сборная России переиграла команду Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею в Минске. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Олега Знарка.

Отличное начало встречи во многом предопределило исход игры. Россияне уже к пятой минуте вели со счетом 2:0. Первую шайбу забросил Виктор Тихонов, а Александр Овечкин при реализации численного большинства удвоил преимущество. Финны смогли сократить отставание еще до первой сирены на перерыв - это сделал Хиетанен.

Российская команда благодаря голу Николая Кулемина во втором периоде смогла отличиться, играя в меньшинстве. На 35-ой минуте Сергей Калинин сделал счет на табло 4:1 в пользу подопечных Олега Знарка. На все что хватило команду Финляндии - это забросить усилиями Каралахти еще одну шайбу.

Третий период прошел в безголевой борьбе. Финская сборная, даже сняв вратаря в концовке встречи, не смогла еще раз поразить ворота Сергея Бобровского.

Таким образом, сборная России одержала вторую подряд победу на чемпионате мира. Финны же напротив проиграли второй матч кряду.

Отметим, что следующим соперником российской команды станет команда США. Игра пройдет уже в понедельник, 12 мая. Начало - в 21:45 по московскому времени.