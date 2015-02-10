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Спорт

10 февраля, 15:30

Сборная России по футболу сыграет с Казахстаном в Москве

сборная России товарищеский матч

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Казахстана в Москве. Поединок состоится 31 марта, точное место его проведения пока не определено, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В рейтинге ФИФА Россия находится на 31-й строчке, Казахстан расположился на 139-й позиции.

Отметим, что 27 марта подопечные Фабио Капелло проведут отборочный матч чемпионата Европы против Черногории. Встреча состоится в Подгорице.

После четырех туров сборная России набрала пять очков и занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. Стоит отметить, что единственной командой, которую в этом отборочном турнире пока сумели обыграть россияне, является сборная Лихтенштейна.

Неудачное выступление сборной России вызвало волну критики в адрес тренерского штаба Капелло.

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