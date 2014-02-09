Российские лыжники остались без медалей в скиатлоне на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Швейцарский лыжник Дарио Колонья стал олимпийским чемпионом в скиатлоне на Играх в Сочи. Российские лыжники остались без медалей в этом виде программы.

Борьба за призовые места продолжалась до последних метров дистанции. За два километра до финиша на медали претендовали 15 спортсменов. Лучше всех себя на последнем подъеме проявил Колонья, который смог оторваться от преследователей.

Вторым финишировал швед Маркус Хельнер. Тройку призеров замкнул норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, опередивший россиянина Максима Вылегжанина на 0.01 секунды.

Российский лыжник Илья Черноусов финишировал пятым, Александр Легков - 11-м, Евгений Белов - 19-м.