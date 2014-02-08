Российский дуэт Столбова/Климов стал первым в произвольной программе

Ксения Столбова и Федор Климов. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский дуэт Ксения Столбова/Федор Климов выиграл произвольную программу в парном катании командного турнира Олимпиады. Россияне упрочили лидерство, теперь отставание канадцев от сборной России составляет 6 очков.

Программу Столбовой и Климова судьи оценили на 135 баллов, это на шесть пунктов больше, чем у занявшей второе место канадской пары Кирстен Мур-Тауэрс/Дилан Московиц.

На третьей строчке расположилась итальянская пара Стефания Бертон/Ондржей Готарик.

В общем зачете командного турнира сборная России набрала 47 очков. У ближайших преследователей - команды Канады - 41 балл, у американцев - 34.

Это означает, что при любом раскладе наша команда не опустится ниже второго места в итоговом протоколе.