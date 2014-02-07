Российская сборная вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Фото: uefa.com/futsaleuro

Сборная России по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Бельгии. Россияне в полуфинале победили сборную Испании в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе команды Сергея Скоровича в основное время голы забили Сергей Сергеев, Дмитрий Лысков и Александр Фукин. У испанцев голы на свой счет записали Пола, Рафаэль Усин и Мигелин. За минуту до конца дополнительного времени победу российской команде принес Робиньо, который воспользовался ошибкой игроков сборной Испании на своей половине поля.

Таким образом, шестикратные чемпионы Европы испанцы сложили с себя полномочия действующих победителей турнира. Также стоит отметить, что именно команда Испании побеждала в четырех последних чемпионатов.

Сборная России в финале чемпионата Европы 8 февраля сыграет с командой Италии.

Россияне в пятый раз в истории сыграют в главном матче европейского первенства. Лишь один раз сборной России удалось победить в финале чемпионата Европы. В 1999 году в испанской Гранаде были добыты золотые медали, когда в серии пенальти были побеждены хозяева турнира.