На Олимпиаде в Сочи выступят почти 60 москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх в Сочи Москву будут представлять 59 спортсменов. Хорошие шансы на золото у москвичей в шорт-треке, смешанной эстафете по биатлону, лыжном командном спринте и конькобежном спорте.

"Мы очень рады, что Москву на Играх в Сочи представят 59 спортсменов, - сказал глава Москомспорта Алексей Воробьев в интервью телеканалу "Москва 24". - Это огромный коллектив. Желаем наших спортсменам и всей сборной России успехов, фортуны и ярких побед".

Неплохие шансы на золото у шорт-трекиста Виктора Ана, конькобежца Дениса Юскова, биатлонистки Ольги Зайцевой и лыжника Никиты Крюкова. Пару фигуристов Татьяна Волосожар/Максим Траньков специалисты из Associated Press ставят на четвертое место.

Один из лидеров олимпийской хоккейной команды России Александр Овечкин также представляет Москву.

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи состоится 7 февраля, но первые квалификационные соревнования стартуют уже сегодня. Билеты практически на все состязаний все еще присутствуют в свободной продаже - за исключением билетов на матчи хоккейной сборной России.

До сих пор доступны билеты на лыжные гонки (их стоимость - от 1200 до 5000 рублей), горные лыжи (от 1500 до 5500), керлинг (от 1000 до 5000), шорт-трек (от 1000 до 6000) и скоростной бег на коньках (от 3000 до 6500).