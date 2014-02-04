Подчуфарова заменит Нечкасову в олимпийской сборной России по биатлону

Ольга Подчуфарова. Фото: ИТАР-ТАСС

Биатлонистка Ольга Подчуфарова включена в состав женской сборной России на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет отказал Союзу биатлонистов России в дозаявке Галины Нечкасовой для участия в Играх-2014.

Подчуфарова будет вызвана в сборную по окончанию выступления на седьмом этапе Кубка IBU. Таким образом, спортсменка присоединиться к команде 11 февраля.

Напомним, Нечкасова должна была заменить в сборной России Ирину Старых, которая приняла решение покинуть олимпийскую команду из-за допингового скандала.

Ранее сообщалось, что трое биатлонистов из России и Литвы уличены в употреблении запрещенных препаратов. Положительные результаты показали пробы А, взятые в рождественскую и новогоднюю паузы. Российскими спортсменами, пойманными на допинге, оказались биатлонистки Екатерина Юрьева и Ирина Старых. Позже появились сообщения, что в допинг-пробах россиянок был обнаружен эритропоэтин.