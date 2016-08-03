Состав сборной России на ОИ-2016 опубликован на сайте Игр

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Официальный сайт Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро опубликовал состав сборной России на Игры. В список внесены 280 атлетов, следует из данных сайта.

При этом, Международный олимпийский комитет решение по допуску россиян к Играм на данный момент не озвучил. Ранее сообщалось, что решение примет комиссия из трех человек, в которую вошли член исполкома МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава медкомиссии МОК Угур Эрденер и глава атлетической комиссии Клаудия Бокель.

На сайте Олимпиады-2016 опубликован состав сборной России

Олимпийский комитет России уже определился со знаменосцем команды. Им станет прославленный волейболист, олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин.