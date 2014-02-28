Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 13:20

Спорт

Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Арменией

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав на товарищеский матч с Арменией, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Встреча пройдет 5 марта в Краснодаре.

Всего в российскую команду на предстоящий матч вызваны 25 игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Сергей Рыжиков ("Рубин").

Защитники: Максим Беляев ("Локомотив"), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба — "Динамо"), Андрей Ещенко ("Анжи"), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев (оба - "Спартак").

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак"), Игорь Денисов, Юрий Жирков (оба — "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Олег Шатов (все - "Зенит"), Роман Широков ("Краснодар").

Нападающие: Федор Смолов ("Анжи"), Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба - "Динамо"), Александр Кержаков ("Зенит"), Александр Самедов ("Локомотив").

В рамках подготовки к чемпионату мира в Бразилии подопечные Фабио Капелло проведут еще два товарищеских матча: 31 мая с Норвегией и 6 июня с Марокко. Напомним, что мундиаль стартует 12 июня. Сборная России попала в группу Н, где сыграет с командами Бельгии, Алжира и Южной Кореи.

