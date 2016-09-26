Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 12:29

Спорт

Дзюбу и Смольникова вызвали в сборную России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обновил состав команды перед матчем с Коста-Рикой, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В сборную призвали двух игроков "Зенита" – нападающего Артема Дзюбу и защитника Игоря Смольникова. Кроме того, Черчесов вызвал форварда казанского "Рубина" Максима Канунникова.

Товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики состоится в Краснодаре 9 октября.

На 26 сентября в основном списке значатся 23 футболиста:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар").

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Федор Кудряшов, ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").

сборная России по футболу Артем Дзюба Станислав Черчесов новости спорта

