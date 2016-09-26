Дзюбу и Смольникова вызвали в сборную России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обновил состав команды перед матчем с Коста-Рикой, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В сборную призвали двух игроков "Зенита" – нападающего Артема Дзюбу и защитника Игоря Смольникова. Кроме того, Черчесов вызвал форварда казанского "Рубина" Максима Канунникова.

Товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики состоится в Краснодаре 9 октября.