Сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2016

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по футболу набрала только одно очко в трех матчах и не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу, который проходит во Франции.

В понедельник команда Леонида Слуцкого проиграла в Тулузе сборной Уэльса со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа турнира и заняла последнее место в своем квартете. В первом матче на турнире россияне сыграли вничью с англичанами (1:1), а во второй игре уступили сборной Словакии (1:2).

Сборная Уэльса набрала шесть очков и заняла первое место в группе B. Со второго места в 1/8 финала турнира вышли англичане (4 очка). Команда Словакии также набрала 4 очка и имеет хорошие шансы на выход из группы с третьего места.