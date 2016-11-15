Сборная России вырвала победу у Румынии в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала победу над командой Румынии в товарищеском матче.

Встреча, проходившая на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном, закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Магомед Оздоев.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который вышел на матч со сборной Румынии с капитанской повязкой, в 45-й раз сыграл "на ноль" в футболке национальной команды и побил рекорд Рината Дасаева, который за сборную СССР сыграл 44 "сухих" матча. Всего на счету Акинфеева 249 матчей без пропущенных голов за клуб и сборную.

Российская команда не участвует в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года на правах хозяйки и проводит товарищеские матчи в рамках подготовки к мундиалю и Кубку конфедераций-2017.

В первом матче под руководством Станислава Черчесова в конце августа сборная России сыграла в гостях вничью с командой Турции, а первую победу при новом главном тренере одержала 6 сентября в Москве в игре против сборной Ганы.

В октябре россияне уступили в Краснодаре команде Коста-Рики, после чего сборная России опустилась на худшее для себя место в рейтинге ФИФА.

10 ноября российские футболисты уступили в Дохе команде Катара.

