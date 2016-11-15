Сборная России по футболу может сыграть с Бельгией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по футболу в следующем году может провести товарищеский матч с командой Бельгии.

По словам вице-премьера правительства России по спорту Виталия Мутко, встреча может состояться на стадион "Фишт" в Сочи, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Также глава РФС добавил, что стадион "Лужники" планируется открыть игрой с одной из топовых команд. Мутко отметил, что сейчас переговоры ведутся со сборными Бразилии, Испании и Италии.