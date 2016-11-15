Сборная России по футболу может сыграть с Бельгией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сборная России по футболу в следующем году может провести товарищеский матч с командой Бельгии.
По словам вице-премьера правительства России по спорту Виталия Мутко, встреча может состояться на стадион "Фишт" в Сочи, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Также глава РФС добавил, что стадион "Лужники" планируется открыть игрой с одной из топовых команд. Мутко отметил, что сейчас переговоры ведутся со сборными Бразилии, Испании и Италии.
В Кубке примут участие следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Германия (победитель чемпионата мира по футболу – 2014), Австралия (победитель Кубка Азии по футболу), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Португалия (победитель чемпионата Европы). Последнего участника турнира, которым станет победитель Кубка африканских наций, определят 12 февраля.