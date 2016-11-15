Форма поиска по сайту

15 ноября 2016, 20:35

Спорт

Сборная России по футболу может сыграть с Бельгией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по футболу в следующем году может провести товарищеский матч с командой Бельгии.

По словам вице-премьера правительства России по спорту Виталия Мутко, встреча может состояться на стадион "Фишт" в Сочи, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Также глава РФС добавил, что стадион "Лужники" планируется открыть игрой с одной из топовых команд. Мутко отметил, что сейчас переговоры ведутся со сборными Бразилии, Испании и Италии.

Кубок конфедераций ФИФА считается репетиционным турниром перед чемпионатом мира по футболу. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Официальная жеребьевка Кубка состоится в Казани 26 ноября. В этот день болельщики узнают, по каким группам распределят сборные.

В Кубке примут участие следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Германия (победитель чемпионата мира по футболу – 2014), Австралия (победитель Кубка Азии по футболу), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Португалия (победитель чемпионата Европы). Последнего участника турнира, которым станет победитель Кубка африканских наций, определят 12 февраля.

