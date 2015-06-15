Почему Капелло должен остаться: итоги прошедшего футбольного сезона

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Закончился очередной футбольный сезон, и мы подводим неутешительные итоги. О беспросветной игре сборной России и не слишком уверенном выступлении российских клубов в еврокубках - в нашем материале.

Для сборной России прошедший сезон стал поистине провальным. В шести встречах отборочного турнира Евро-2016 подопечные Фабио Капелло набрали всего восемь очков и сейчас занимают лишь третье место в своей группе. Два поражения от австрийцев и ничьи в матчах с командами Молдавии и Швеции поставили нашу дружину в неловкое положение. Теперь, если в оставшихся четырех турах не произойдет громких сенсаций, мы финишируем на той самой третьей позиции, которую занимаем сейчас.

Однако, следует помнить, что регламент нынешнего турнира, что называется, "щадящий". К примеру, если россияне в оставшихся играх избегут очковых потерь (а для этого им нужно обыграть шведов и черногорцев дома, а футболистов из Молдавии и Лихтенштейна – на выезде), то они вполне могут получить "прямую" путевку во Францию. Ибо лучшее третье место из девяти (в сравнении между ними) предоставляет такую возможность. Впрочем, если это у нас в итоге не получится, у команды в любом случае останется шанс попытать счастья в стыковых матчах. Причем нашим соперником станет там отнюдь не гранд европейского футбола.

Сборная России по футболу проиграла австрийцам

К сожалению, опирающиеся на логику и здравый смысл расклады в наше время не в фаворе. Можно ни капли не сомневаться в том, что после воскресного поражения в Москве от сборной Австрии, общественное мнение будет настоятельно требовать незамедлительной отставки нынешнего тренера сборной итальянца Фабио Капелло.

Как известно, знаменитый специалист возглавил нашу дружину в преддверие отборочной кампании к ЧМ-2014, завоевать путевку на который было многократно сложнее, нежели на предстоящий Евро. И с этой задачей Дон Фабио блестяще справился. Да, на полях Бразилии случился конфуз. Российская команда не смогла выйти из группы, в которой её соперниками были бельгийцы, южнокорейцы и алжирцы. Однако, давайте не забывать о том, что на два предыдущих мундиаля (2006 и 2010 годов) мы не пробились вовсе, а потому Капелло уже добился прогресса, пускай и не столь впечатляющего как многим бы хотелось.

Ну а кампания к Евро-2016 находится в самом разгаре, и поэтому вряд ли станет правильным менять тренера на полпути, к тому же и когда шансы попасть в число участников финальной стадии назвать призрачными никак нельзя.

Впрочем, при всей важности и значимости предстоящего континентального первенства, подавляющее большинство российских поклонников футбола смотрит в чуть более отдаленное будущее. Что греха таить, домашний мундиаль 2018 года волнует нас гораздо сильнее, и именно с ним связаны наши надежды на удачное выступление сборной. Тем более, что в России подросла весьма талантливая молодежь. Напомним, что в возрастной категории до 17 лет отечественные юниоры выиграли чемпионат Европы-2013, ну а через два года на этих же соревнованиях мы достигли полуфинала.

Россия почти лишилась шансов на выход из группы с первого места

Кстати, после окончания отборочных матчей Евро-2016, состоявшихся в прошедший уикенд, практически полностью определились составы так называемых посевных корзин для жеребьевки квалификационной кампании ЧМ-2018. Осталось прояснить лишь один момент, кто, Италия или Хорватия станет последней "маткой" в европейском сегменте соревнований. Это определится 16 июня в зависимости от результата товарищеской встречи между итальянцами и португальцами. В случае, если "скуадра адзурра" возьмет верх, то в первую корзину попадет именно она. Ну а любой другой исход принесет счастье хорватам.

Итак, корзины будут выглядеть следующим образом:

А: Германия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Англия, Уэльс, Испания, Италия/Хорватия.

В: Италия/Хорватия, Австрия, Словакия, Швейцария, Чехия, Франция, Исландия, Дания и Босния.

С: Польша, Украина, Шотландия, Венгрия, Швеция, Албания, Северная Ирландия, Греция и Сербия.

D: Турция, Словения, Израиль, Ирландия, Норвегия, Болгария, Фарерские острова, Черногория и Эстония.

Е: Кипр, Латвия, Армения, Финляндия, Белоруссия, Македония, Азербайджан, Литва и Молдавия.

F: Казахстан, Люксембург, Лихтенштейн, Грузия, Мальта, Сан-Марино и Андорра.

Еще две европейские сборные принимать участия в отборочном турнире не будут. Гибралтар не является членом ФИФА, а Россия получила путевку в финальную стадию на правах хозяев чемпионата мира. Таким образом, 52 команды будут разбиты на 9 групп, в семи из которых борьбу поведут по шесть сборных, а еще в двух – по пять (в них не будет представителей последней корзины). Без учета России Европе выделено 13 путевок. Прямые пропуски на мундиаль получат девять победителей групп, ну а восемь из девяти команд (по лучшим показателям между ними), что займут вторые места, примут участие в стыковых матчах. По традиции они составят четыре пары, победители которых также отправятся летом 2018 года в Россию.

РФС может разорвать контракт с Фабио Капелло

Система, по которой ФИФА распределяет сборные (особенно европейские) по корзинам, вызывает в последнее время целый шквал критики. И следует признать, что вполне обоснованной. Взглянув на состав "маток" трудно удержаться от вопроса, а что там делают Румыния и Уэльс, ведь в последнее время эти команды не добились на крупнейших соревнованиях ровным счетом ничего!

А все очень просто. Рассев происходит на основании показателей рейтинга ФИФА за июль 2015 года. И в нем просто огромное значение имеют результаты встреч (в том числе и товарищеских), сыгранных той или иной командой за последние 12 месяцев. К примеру, сейчас значительно потеряли в весе матчи финальной стадии ЧМ-2014. Ну а ко всему прочему, отборочный турнир к Евро-2016 еще далек от завершения.

Советуем вам обратить внимание на рейтинг ФИФА ровно через год, когда во Франции завершится континентальное первенство. Поверьте, что от сегодняшнего "безобразия" в нем не останется и следа. И вся соль в том, что в Европе отборочная кампания к ЧМ начнется лишь в начале осени(!) 2016 года. Так почему бы не проводить жеребьевку годом позже? Увы, у чиновников ФИФА логичного и основанного на здравом смысле ответа здесь нет. Точнее он есть, но если бы он был озвучен, руководители Международной федерации футбольных ассоциаций подписали бы себе приговор еще задолго до раскрутки происходящего сейчас коррупционного скандала.

В течение последних 15 лет в ФИФА только и думали о том, как методично уменьшать европейскую квоту в пользу представителей других регионов. И это очень хорошо удавалось. Если еще на мундиале 2002 года в Японии и Корее Старый свет был представлен пятнадцатью участниками, то в 2010 и 2014 годах их осталось лишь 13. И это при том, что три последних турнира завершились триумфами именно европейских команд, причем разных. Посредством системы, что применяется при составлении рейтинга ФИФА, летом по нечетным годам (а именно на это время пока назначаются жеребьевки отборочных турниров) в листе зачастую происходит неразбериха, и ей можно прекрасно пользоваться.

Если посмотреть на составы групп хотя бы двух предыдущих отборочных турниров, мы увидим что некоторые из них многократно превосходят другие в плане уровня участников. И если главные европейские фавориты (вроде Германии, Испании, Италии и Франции) в итоге, пускай порой и с большими сложностями отбор проходят, то ряд весьма крепких и мастеровитых команд остаются за бортом финальной стадии. И лишь по той причине, что им не повезло с жеребьевкой. Вместе с тем, на мундиали попадет целый ряд откровенно посредственных европейских участников, которые затем абсолютно закономерно не проходят в 1/8 финала. И вот под этим предлогом весьма удобно обосновывать необходимость уменьшения европейской квоты к следующему чемпионату.

Так что намечающаяся в ближайшее время в ФИФА чистка рядов вызвана не только коррупционным скандалом, но и желанием восстановить справедливость в сугубо спортивных аспектах деятельности главной в мире футбольной организации. Впрочем, не следует исключать, что одно и другое в итоге окажутся переплетенными между собой.

Выступление российских клубов

Выступлению российских клубов в еврокубках сложно дать однозначную оценку. С одной стороны нам удалось подняться в таблице коэффициентов УЕФА на седьмую строку, и вместе с этим создать хороший плацдарм для штурма шестой позиции, которая, напомним, дает стране право выступать в Лиге чемпионов тремя командами. Но с другой, в прошедшем сезоне наши представители в очередной раз опростоволосились в самом престижном турнире для клубов Старого света.

"Зенит" и ЦСКА не смогли преодолеть барьер группового этапа ЛЧ, и к разочарованию отечественных любителей футбола вновь подтвердили, что пока российские команды попросту неспособны создавать серьезную конкуренцию европейским грандам. По нынешней формуле Лига чемпионов проводится с сезона 2003/04, и за это время (12 лет) мы лишь однажды добились выхода в четвертьфинал соревнований (ЦСКА весной 2010 года) и еще три раза преодолевали групповой этап, чтобы затем выбыть из борьбы на стадии 1/8-й финала.

Кстати, в предстоящем сезоне Россия очень сильно рискует начать групповой этап ЛЧ лишь с одним клубом – питерским "Зенитом". Согласно регламенту, чемпион нашей страны освобожден от квалификационных баталий, а вот завоевавшим серебро РФПЛ столичным армейцам предстоит преодолеть два отборочных раунда, на последнем из которых "красно-синие" не попадут в так называемый "посев". Провальные выступления ЦСКА в Европе в последних пяти сезонах привели к тому, что у команды значительно снизился индивидуальный рейтинг. А потому, ей теперь, по всей видимости, придется поспорить за выход в групповой этап Лиги чемпионов с очень сильным соперником, которым может оказаться английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Валенсия", германский "Байер", украинский "Шахтер" или нидерландский "Аякс".

Таким образом, наши перспективы достойно выступить в ЛЧ выглядят, по меньшей мере, туманными, и, положа руку на сердце, следует признать, что если уж нам и следует ждать успехов на международной клубной арене, то исключительно в Лиге Европы. Здесь, пожалуй, нам по плечу решение любой турнирной задачи вплоть до завоевания почетного трофея. Те же ЦСКА и "Зенит" не так давно это наглядно доказали. Да и в прошлом сезоне коллектив с берегов Невы на равных сражался в четвертьфинале ЛЕ с будущим триумфатором соревнований испанской "Севильей", и по сути дела являлся одним из главных фаворитов еврокубка №2.

Напомним, что в предстоящем сезоне Россию в Лиге Европы будут представлять ставший бронзовым призером РФПЛ "Краснодар", а также московские "Динамо" и "Локомотив". Однако упомянутым трио российское представительство в этом турнире, скорее всего, не ограничится. Уже на групповом этапе к нему может добавиться ЦСКА (если армейцы не пройдут заключительный квалификационный раунд Лиги чемпионов), а в конце зимы и "Зенит". Это произойдет в том случае, если "сине-бело-голубые", как и годом ранее займут в своей группе ЛЧ третье место. Так что не стоит удивляться, если среди участников плей-офф Лиги Европы окажутся сразу пять наших клубов. Более того, именно такой расклад видится одним из самых ожидаемых.

"Динамо" и "Краснодар" нынче хорошо укомплектованы мастерами высокого класса, а помимо этого в прошлом сезоне данные команды получили в Лиге Европы прекрасный опыт. В общем, подкачать, по логике вещей, ни те, ни другие сейчас не должны. Да и вероятность второго подряд фиаско "Локомотива" (напомним, что прошлым летом "железнодорожники" не смогли пройти в квалификационном раунде ЛЕ кипрский "Аполлон") явно невелика. "Локо" наконец-то (впервые за последние восемь лет) удалось завоевать серьезный титул (обладатель Кубка России-2015), и это должно, что называется, окрылить команду. Тем более, что ее болельщики уже изрядно истосковались по успехам своих любимцев на международной арене.

Что касается предстоящего чемпионата России, то здесь не следует исключать, что в плане борьбы за золотые награды он может стать практически копией предыдущего. Безусловно, трансферная кампания пока только в самом начале, но вместе с тем, как-то слабо верится в то, что кому-то сейчас удастся обойти или хотя бы сравняться с "Зенитом" в плане укомплектованности состава исполнителями высочайшего уровня. Тем более, что располагающему отменными финансовыми возможностями клубу из Санкт-Петербурга сейчас абсолютно не требуются кардинальные преобразования. А уж усилить пару-тройку позиций, да сделать чуть длиннее скамейку (прежде всего для улучшения своей конкурентоспособности в Лиге чемпионов) "Зениту" не составит большого труда.

Прошлый чемпионат нам наглядно продемонстрировал, что сугубо игровых проблем (беря в расчет исключительно матчи РФПЛ) практически не имел только один "Зенит". Команда столь уверенно выглядела на каждом из отрезков турнирной дистанции, что у подавляющего числа специалистов и болельщиков сомнений относительно чемпионства питерцев не осталось уже к началу зимы. А вот все остальные претенденты на высокие места, что называется, нередко "ковырялись", попадали в так называемые "ямы" и испытывали дефицит добротных исполнителей вследствие череды травм и дисквалификаций.

В предстоящем сезоне нам вряд ли будут уготованы сюрпризы. По большому счету главный фаворит – один. И это "Зенит". А все те же ЦСКА, "Краснодар", "Динамо", "Спартак", "Рубин" и "Локомотив" будут стремиться составить действующему чемпиону достойную конкуренцию. У каждого из перечисленных клубов ворох проблем, и устранить их за один сезон видится маловероятным.

Говоря о крепких середняках российской футбольной элиты, к данной категории уместно отнести, пожалуй, лишь два кавказских клуба – "Терек" и вернувшийся в РФПЛ после годичного перерыва махачкалинский "Анжи". Для всех же остальных (а это "Кубань", "Мордовия", "Ростов", "Уфа", "Крылья Советов", "Урал" и "Амкар") главной задачей станет сохранение прописки в высшем дивизионе. Не исключено, что пара клубов, возможно, и посрамит скептиков, но только в плане своего перехода из аутсайдеров в крепкие середняки. Не больше! Борьба за медали и право стать в сезоне 2016/17 участниками еврокубков им явно не по плечу. Разве что попытаться прорубить себе окно в Европу посредством удачного выступления в розыгрыше Кубка России, однако новые правила УЕФА отныне оставляют такую возможность только победителю(!) данных соревнований. Проигравший в финале теперь сможет попасть в ЛЕ только в том случае, если завершит чемпионат в первом квинтете.

Андрей Ярков