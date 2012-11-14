Сборная России сыграла вничью с командой США в товарищеском матче

Фото: ИТАР-ТАСС

В Краснодаре состоялся товарищеский матч между футбольными сборными России и США. Наша команда вела в счете на протяжении практически всей игры, но упустила победу в добавленное время - 2:2.

После длинной череды официальных матчей, которые были выиграны россиянами "под ноль", - за четыре игры ни одна из команд не сумела поразить ворота сборной России - наступило время товарищеских матчей. Дружине Фабио Капелло предстояло помериться силами с США.

"Помериться силами", пожалуй, неверный термин. Всю мощь команды противника можно познать только в официальных матчах, а товарищеские используются для определения оптимального состава и готовности игроков к серьезным испытаниям. Некоторым из тех, кого призвал Капелло, доказывать было нечего - братья Березуцкие, Денисов, Дмитрий Комбаров - и так являются завсегдатаями основного состава, но для других - Дзюбы, Янбаева, Смолова - матч с США стоил десятков других игр.

Сборная России начала с места в карьер и уже на 9-й минуте повела в счете. Американцы замешкались при розыгрыше штрафного, неразберихой воспользовался Кержаков и отдал пас на Смолова, который вышел один на один и не промахнулся. В момент, когда забивался гол, Смолов получил травму и сразу же был заменен на Григорьева.

Первый тайм прошел под диктовку сборной России, игравшей намного острее "звездно-полосатых". Подопечные Клинсманна не ставили перед обороной россиян неразрешимых задач.

Во второй половине встречи американцы активизировались и у ворот Габулова начали возникать опасные моменты. Россияне имели массу шансов поймать соперника на контратаке, но удар Янбаева отразил Ховард, а Широков не попал в створ ворот.

За подобную расточительность сборная России была наказана на 76-й минуте, когда Брэдли удался потрясающий по красоте удар с лета метров с 20. Мяч угодил в штангу и от нее отскочил в ворота. Габулов был бессилен спасти свою команду.

Счет оставался равным всего 7 минут. Вышедший на замену Дзюба оправдал доверие Капелло. Нападающий открылся на грани офсайда, получил мяч из глубины поля и подставился под нарушение в штрафной площади США. Арбитр Риццоли без раздумий указал на "точку".

Пенальти уверенно реализовал Широков - 2:1 в пользу сборной России за 6 минут до конца матча.

Тем не менее, победный счет нашей команде удержать не удалось. На третьей добавленной минуте Дискеруд выстрелил из-за пределов штрафной, мяч попал в кого-то из защитников и изменил направление полета. Габулову оставалось только развести руками - 2:2, и времени восстановить статус-кво у россиян уже не осталось.

Символично, что сборная под руководством Капелло теряет очки только в товарищеских матчах. Итальянский тренер начал с ничьи в матче против Кот Д'Ивуара и продолжил ничьей во встрече с США. Интересно, что сборная России при Капелло пропускает тоже только в товарищеских играх.

Наверное, итог матча можно считать не слишком успешным, но Капелло просмотрел всех, кто сейчас способен усилить сборную. В свете будущих поединков с Северной Ирландией и Португалией это явно не помешает.