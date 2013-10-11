С верой в победу: решающие матчи сборной России по футболу

Футбольная сборная России вечером играет с Люксембургом

11 и 15 октября состоятся два решающих матча сборной России по футболу в этом отборочном цикле. От поединков с Люксембургом и Азербайджаном зависит, поедет ли команда на чемпионат мира напрямую или попадет в стыковые матчи. Накануне игр сетевое издание M24.ru вспоминает, какими получались решающие встречи сборной в предыдущих отборочных турах.

Сборная России в каком-то роде уникальна. В мировом футболе вообще не очень много команд, способных сотворить гиперсенсацию в отборочном цикле, уверенно дойти до последнего поединка, а потом взять и неожиданно уступить или сыграть вничью.

14 лет назад на стадионе "Лужники" состоялся матч сборных России и Украины, в котором решалась судьба путевки на Евро-2000. Россияне неудачно начали тот отборочный цикл, проиграв дважды со счетом 2:3 украинцам и французам, а потом еще уступили 0:1 Исландии благодаря автоголу Юрия Ковтуна. После поражения от исландцев главный тренер сборной России Анатолий Бышовец был отправлен в отставку, его место занял наставник "Спартака" Олег Романцев.

Многолетнему тренеру "красно-белых" удалось сотворить практически невозможное: сборная, у которой на момент его прихода на пост практически не было шансов на выход в финальную часть ЧЕ, выиграла шесть встреч подряд. Особняком стоит историческая победа 3:2 на "Стад де Франс" над тогдашними чемпионами мира. Автор двух мячей в ворота французов Александр Панов в одночасье стал одним из самых популярных людей в стране, а голкипера Александра Филимонова начали называть в прессе "скалой" и "крепостью".

Через секунду мяч окажется в воротах сборной России. Фото: ИТАР-ТАСС

Для выхода в финальную часть необходимо было сделать последний шаг – переиграть на своем поле Украину. Болельщики пришли в переполненные "Лужники" смотреть на то, как россияне выйдут на Евро, однако стали свидетелями совсем другого – большой футбольной трагедии, случившейся на 88-й минуте встречи.

К тому моменту сборная России вела со счетом 1:0. Вообще, в том матче наша команда играла здорово, вдохновенно, создавая массу моментов. До поры до времени забить не удавалось – стопроцентные голевые эпизоды оставались без логического завершения, - но на 75-й минуте удар со штрафного Валерия Карпина поставил в тупик голкипера украинцев Александра Шовковского.

Итак, все шло к победе нашей команды, но на 88-й минуте Смертин нарушил правила недалеко от боковой линии поля. До ворот было метров сорок. К мячу подошел нападающий сборной Украины Андрей Шевченко, совершил не то навес, не то удар – и Филимонов, поймав мяч, случайно забросил его в свои ворота. За оставшееся время россиянам отыграться так и не удалось.

В итоге первой в группе стала сборная Франции, украинцы попали в стыковые матчи и проиграли там сборной Словении из-за ужасной ошибки Шовковского, а сборная России Евро-2000 пропустила.

Спустя два года Россия боролась уже за выход в финальную часть чемпионата мира в Японии и Южной Корее. Нашей команде достались обидчики украинцев – команда Словении, а также мощная сборная Югославии, которая также считалась одним из фаворитов отборочного цикла. Сейчас к фаворитам отнесли бы и команду Швейцарии, но на тот момент она не слишком выделялась на фоне Словении и Югославии.

Пропустив два крупных футбольных турнира, наша команда не могла позволить себе допустить осечку в третий раз подряд. И вышла на чемпионат мира с первого места в группе. Единственное поражение наши потерпели от словенцев из-за пенальти на 90-й минуте матча.

Последним (и по сути решающим) был поединок в Москве против команды Швейцарии. Сборной России можно было бы сыграть вничью, но вместо этого национальная команда разгромила соперника – 4:0. Настоящим героем дня тогда стал Владимир Бесчастных, который сделал хет-трик уже в первом тайме.

На Евро-2004 сборная России также поехала. Но без приключений не обошлось. Во-первых, россияне умудрились проиграть в гостях скромной сборной Албании со счетом 1:3. Во-вторых, та же участь постигла сборную и в матче против Грузии. Примечательно, что он состоялся в два приема – сначала на стадионе возникли проблемы со светом, и игру пришлось отложить.

После двух таких проколов сборная России вышла из группы не с первого места, а со второго и попала на Уэльс в стыковые матчи. Первая игра, которая проходила в Москве, завершилась 0:0 и абсолютно ничем не запомнилась, кроме "бромантанового скандала" – в крови Егора Титова обнаружили запрещенный препарат, - а вот вторая стала бенефисом Вадима Евсеева, который забил победный гол и после финального свистка в прямом эфире произнес свою знаменитую матерную тираду.

В отборочном турнире чемпионата мира 2006 года сборная России попала в одну группу с Португалией и Словакией. Больше всего российским болельщикам, конечно, памятен "ночной позор" – поражение со счетом 1:7 от португальцев. Это самое крупное поражение сборной России в официальных матчах за все время ее существования.

Во время матча Россия - Португалия. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако решающим для сборной был не "ночной позор" и семь мячей в воротах Малафеева, а матч со Словакией в Братиславе, который состоялся 8 октября 2005 года. Нашу команду устраивала только победа, словакам достаточно было и ничьей. Хозяева поля вышли на игру с установкой отстоять нулевую ничью и свою задачу с блеском выполнили. По сути, сборная России не создала ни одного стопроцентного голевого момента у чужих ворот.

В отборочном турнире к Евро-2008, оставшемся в истории как наиболее удачный (надеемся, только на текущий момент) турнир, наша национальная команда проявила себя со всех возможных сторон.

Дома в забитых под завязку "Лужниках" Россия в блестящем стиле обыграла Англию со счетом 2:1. Причем обыграла уверенно, так, как и полагается побеждать классной сборной, которая собирается "засветиться" на Евро не парой поражений в групповом турнире, а победами над фаворитами.

Фото: ИТАР-ТАСС

А дальше был гостевой матч с Израилем. Перед ним у полузащитника Константина Зырянова спросили, считает ли он, что сборная уже вышла в финальную часть чемпионата Европы. "Не об***ться бы", - ответил футболист.

И надо же такому случиться: получилось все точь-в-точь, как "пророчил" Зырянов. Россияне уступили 1:2 Израилю. Это поражение означало, что в последний игровой день отборочного цикла сборной необходимо побеждать Андорру и ждать осечки англичан в матче с хорватами (при условии, что англичане играют дома, победа им нужна, а хорватам, в общем-то, не очень).

Но фортуна – штука упрямая. Развернувшись однажды кормой к сборной Англии, она не пожелала совершать новый поворот. Британцы проиграли хорватам дома со счетом 2:3 и впервые за долгое время оказались на Евро в роли зрителей. А сборная России с огромным трудом, потеряв получившего удаление Аршавина, все же обыграла Андорру и вышла в финальную часть, где заняла третье место, одержав историческую победу над Голландией.

Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2010 года для россиян можно охарактеризовать одним словом – "Марибор". Это название места, где сборная России проиграла решающий стыковой матч словенцам, стало настоящим ругательством в устах болельщиков. Между тем, все проблемы в стыковых играх сборная должна была решать еще в Москве. После двух мячей Динияра Билялетдинова россияне пропустили необязательный гол в концовке, который впоследствии сыграл роковую, ведь словенцы вышли в финальную часть за счет гола, забитого на чужом поле.

В Мариборе. Фото: ИТАР-ТАСС

А что касается Марибора, то в том матче произошло много событий: два удаления (Кержакова и Жиркова), бросок ножа в Акинфеева со стороны болельщиков сборной Словении. Но значение имело только одно: словенцы забили (на 44-й минуте Дедич после навеса поразил угол ворот Акинфеева), а россияне нет. Более того, наша команда и моментов толком не создала. Самый реальный шанс упустил Жирков на 88-й минуте матча.

На чемпионат Европы в Польшу и Украину Россия поехала без особых проблем. Самые серьезные затруднения россияне испытали в домашнем поединке с командой Словакии – этот матч был проигран со счетом 0:1.

В общем-то за последние 15 лет вырисовалась своего рода тенденция – сборная России неплохо играла с самыми сильными командами группы, но преподносила сюрпризы в матчах с аутсайдерами: Албанией, Грузией, Азербайджаном и даже Андоррой. Это особенно тревожно в свете того, что две решающих игры Россия проведет со слабейшими командами группы – Люксембургом и Азербайджаном. В случае поражения или ничьей в одной из игр, если португальцы при этом одержат две победы, нашу сборную ждут стыковые матчи.

Кстати, в этом турнире россияне стали авторами самой громкой сенсации, уступив Северной Ирландии 0:1. Ни одна из команд-участниц первой тридцатки рейтинга не проигрывала команде из второй сотни рейтинга. Главное, чтобы эта сенсация не повторилась 11 и 15 октября.

Василий Макагонов