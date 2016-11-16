Второй сбой за день в движении поездов произошел на МЖД

Фото: m24.ru

Движение электричек на Савеловском направлении Московской железной дороги снова прекратилось, сообщает пресс-служба магистрали. Причиной второго за день сбоя стало дерево, упавшее на контактный провод на участке Талдом – Савелово.

Неполадки возникли на 122 километре пути. Контактный провод провис под весом дерева. Бригада электриков уже прибыла на место происшествия и восстанавливает положение провода.

Авария застала в пути два пригородных поезда, курсирующих между Москвой и Савелово: один по направлению из столицы, второй – в обратную сторону. Они сейчас остановлены. Остальные электрички отменены до ликвидации неполадок.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала движение компенсационных автобусов, до восстановления железнодорожного сообщения.

Утром 16 ноября также из-за падения обледеневшего дерева на перегоне Талдом – Савелово [URL=http://www.m24.ru/articles/122246]была повреждена контактная сеть. В связи с этим два пригородных поезда, курсирующих между Москвой и Савелово, проследовали по укороченному маршруту.

Аналогичный случай произошел на Савеловском направлении МЖД 14 ноября. Из-за падения обледеневшего дерева сбой в графике движения поездов растянулся почти на целый день. Электрички заработали в обычном режиме только к вечеру понедельника.