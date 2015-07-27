В онлайн-банке "ВТБ 24" произошел сбой

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В работе онлайн-сервиса "ВТБ 24" произошел сбой, передает "Интерфакс".

Кредитное учреждение сообщало своим клиентам, что "по техническим причинам" возможно некорректное отображение или отсутствие информации о счетах и картах.

Работоспособность сервиса обещали восстановить в ближайшее время.

Крупный сбой был зафиксирован в мае этого года у "Райффайзенбанка":у клиентов дважды списали средства. Проблемы у клиентов возникали c 16 по 18 мая.

В пресс-службе банка заявили, что сбой произошел на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК).