04 августа 2015, 20:42

Технологии

Соцсеть "ВКонтакте" заработала после сбоя

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" возобновила работу после сбоя, продолжавшегося несколько часов. Об этом сообщают пользователи соцсети.

В настоящее время "ВКонтакте" доступен как с мобильного приложения, так и с компьютера. По словам пресс-секретаря компании Георгия Лобушкина, большинство разделов сайте уже работает.

Сбой был замечен около 17.00, многие пользователи не могли получить доступ к соцсети как через сайт, так и с помощью мобильного приложения. При этом как отмечал Лобушкин, "ВКонтакте" недоступен по всему миру.

Сбой в работе соцсети "ВКонтакте" произошел из-за разрыва кабеля

Как сообщил позже пресс-секретарь, соцсеть стала недоступна из-за разрыва кабеля между дата-центрами.

[html]


[/html]В предыдущий раз сбои в работе соцсети наблюдались 31 июля. "Часть пользователей может испытывать проблемы с доступом к некоторым разделам, например, профили и группы. Скоро починим", – написал тогда в своем Twitter Лобушкин.

Еще раньше сбой у соцсети произошел 25 июня. Тогда у части пользователей также возникли проблемы с загрузкой некоторых разделов.

сбои соцсети Вконтакте

