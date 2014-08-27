В Россию попытались ввезти 100 тонн сосисок и куриного мяса из США

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Российские таможенники пресекли ввоз в страну товаров из стран, попавших под санкции. Неизвестные попытались ввезти в страну около 100 тонн американской курятины и сосисок, сообщает Дальневосточное таможенное управление ФТС.
Сосиски пытались провезти через таможню порта Восточный, а курятину - через Владивосток. Товары отправили обратно - за границу.
Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.
В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.
Перечень запрещенных продуктов:
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