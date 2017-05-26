Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 13:34

Политика

Туск планирует призвать G7 продолжить политику санкций против России

Фото: Zuma/ТАСС/Thierry Roge

Председатель Европейского совета Дональд Туск намерен призвать лидеров стран G7 продлить санкции против России, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что с последнего саммита не произошло никаких изменений, оправдывающих изменение санкционной политики в отношении РФ.

Санкции против России в 2014 году ввели США и Евросоюз. РФ ответила контрсанкциями. В 2016 году Штаты добавили дополнительные ограничения из-за того, что страна якобы вмешалась в выборный процесс в США. Москва называет такие обвинения бездоказательными.

санкции G7

