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Фестивали

12 августа 2014, 11:16

Список участников фестиваля "Спасская башня" изменится из-за санкций

санкции Сергей Хлебников фестивали и праздники фестиваль Спасская башня

Фото: M24.ru

В военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" не будут участвовать представители трех стран. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников. Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

"К сожалению, из-за объявленных санкций нам пришлось внести некоторые изменения в программу фестивальных выступлений. Участники из трех стран, ранее изъявлявшие готовность приехать в Москву, написали письма с извинениями и просьбой понять мотивы, по которым им приходится отказаться от визита к нам" - сказал Хлебников.

Комендант Кремля уверил, что это никак не отразится на общем уровне фестивальной программы.

"Как всегда, приедет и будет петь Мирей Матье. В конном манеже, сооруженном на площади, рядом с трибунами, покажет свое искусство знаменитый французский наездник Лоренцо, выступят наши спортсмены из Кремлевской школы верховой езды", - сообщил он.

Хлебников добавил, что на Красной площади выступят коллективы из десяти государств, а также оркестры. Главной темой почти трехчасового представления станет 100-летие Первой мировой войны.

Седьмой Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 30 августа по 7 сентября. Финалом каждого дня программы станет проход сводного оркестра, который исполнит попурри из музыкальных композиций, шоу с 3D-проекцией, а также салют.

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