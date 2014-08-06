В России разработали ответные меры на санкции против "Добролета"

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В России могут остановить часть европейских чартеров, изменить транссибирские авиамаршруты и закрыть воздушное пространство для транзита украинских авиаперевозчиков в ответ на санкции, принятые Евросоюзом в отношении авиакомпании "Добролет", сообщает ИТАР-ТАСС.



По данным агентства, могут быть остановлены чартерные рейсы ряда грузовых и пассажирских авиакомпаний, разрешения на полеты для которых выдавались на временной основе. Кроме того, могут быть изменены маршруты движения самолетов при полетах по транссибирским маршрутам. Это увеличит время полетов и приведет к росту издержек, связанных с расходом топлива и заработной платой экипажей.

Источник агентства поясняет, что таким образом европейские перевозчики потеряют в конкурентоспособности по сравнению с азиатскими авиакомпаниями.

Помимо этого, планируется закрыть воздушное пространства для транзитных рейсов украинских авиакомпаний.

Напомним, лоукостер "Добролет", принадлежащий "Аэрофлоту" временно прекратил полеты с 4 августа. Авиаперевозчик подвергся санкциям со стороны ЕС как единственная компания, которая летает в Крым.

Ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед "Добролетом". Было аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

Добавим, что "Добролет" договорился с американским авиастроительным концерном Boeing о поставке 16 самолетов напрямую с завода в 2017-2018 годах. По словам представителя авиаперевозчика, компания накануне подписала соглашение на поставку и оплатила депозит.

Свой первый рейс лоукостер совершил 10 июня из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов "туда-обратно" составляла от 2 до 7 тысяч рублей. Кроме того, ожидалось, что "Добролет" будет летать в Волгоград, Самару, Пермь, Уфу, Сургут, Казань и Екатеринбург.