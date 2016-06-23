Студент МГТУ им. Баумана скончался после падения в столичном ТРЦ

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Несовершеннолетний студент МГТУ имени Баумана упал с четвертого этажа ТРЦ "Атриум" и скончался от полученных травм, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы. ЧП произошло вечером 22 июня.

"Юноша, учащийся в "Бауманке" выпрыгнул с площадки четвертого этажа ТРЦ "Атриум", где расположен кинотеатр. От травм несовместимых с жизнью, полученных при падении с высоты, молодой человек скончался. Причины происшедшего выясняются", – отметил собеседник агентства.

По его словам, молодой человек не оставил предсмертной записки.