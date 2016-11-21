Замначальника УФНС Москвы покончил с собой

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Замначальника столичного УФНС Владимир Носенков покончил с собой, передает ТАСС.
Уточняется, что тело Носенкова нашли в его подмосковном доме в Королеве в микрорайоне Болшево. ЧП произошло в субботу 19 ноября.
21 ноября 2016, 13:50
