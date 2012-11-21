Форма поиска по сайту

21 ноября 2012, 16:03

Происшествия

На севере Москвы женщина совершила акт самосожжения

На севере Москвы женщина облила себя бензином и подожгла

Неизвестная женщина совершила акт самосожжения на севере столицы. Инцидент произошел на улице Линия Октябрьской железной дороги.

По предварительной информации, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла ее.

Прибывшие на место врачи и спасатели констатировали смерть самоубийцы.

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной самоубийства. Личность погибшей устанавливается.

По предварительным данным, перед тем как покончить с собой, женщина не высказывала каких-либо требований.

Напомним, последний раз подобный инцидент имел место весной этого года. 10 апреля пожилой мужчина совершил акт самосожжения в здании Тверского суда. Таким образом мужчина выразил протест против ареста судом его сына. Свидетелям инцидента удалось сбить пламя с пострадавшего, он был госпитализирован с многочисленными ожогами.

самоубийство чп

