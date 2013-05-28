Продюсер Пудовкин не пытался покончить с собой - адвокат

Фото: ИТАР-ТАСС

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин не пытался покончить с собой. Об этом сообщил адвокат певца Сергей Жорин.

"Позвонил Сергей Пудовкин. Сказал, что его действительно ночью госпитализировали с нервным срывом, но вены он не вскрывал... Также Пудовкин сообщил, что ни в какую психиатрическую больницу его не помещали. Это неправда", - написал адвокат в своем Тwitter.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пудовкин пытался свести счеты с жизнью, перерезав себе вены. После этого его якобы увезли в психо-соматическое отделение института имени Склифософского.

Напомним, несколько дней назад Витас (Виталий Грачев) стал участником дорожного происшествия на ВВЦ. 10 мая певец сбил на своем внедорожнике велосипедистку. На прошлой неделе в отношении Витаса завели два уголовных дела: об угрозе убийства пострадавшей и о нападении на полицейских. Также певца лишили водительских прав на 1,5 года.