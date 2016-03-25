Мужчина застрелился в одном из московских тиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина совершил самоубийство в одном из столичных стрелковых тиров. По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщает столичный СК.

Инцидент произошел 25 марта в тире на Поклонной улице. Во время занятий с инструктором по стрельбе один из посетителей неожиданно выстрелил себе в голову.

На месте происшествия работают следователи. В ближайшее время будут опрошены работники тира. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в середине марта в столице совершил самоубийство гражданин Франции. Утром 12 марта рядом с жилым домом по улице Земляной Вал в Москве было обнаружено тело гражданина Франции 1976 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

Причины суицида названы не были, уголовное дело возбуждать не стали.