Психически больной мужчина хотел покончить с собой на Манежной площади

Манежная площадь. Фото: ИТАР-ТАСС

Психически больной житель станицы Кущевская Краснодарского края хотел покончить с собой в центре столицы, на Манежной площади.

Неизвестный мужчина залез на статую "Золотая рыбка" с осколком бутылки, которым он угрожал совершить самоубийство, если к нему кто-либо приблизится, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Прибывшие на место врачи и психолог более двух часов вели переговоры с мужчиной. В ходе переговоров выяснилось, что 25-летний мужчина является жителем "Кущевки" и страдает хроническим психиатрическим расстройством.

Причем ранее его не раз госпитализировали в связи с осложнениями психического состояния. Так, в 2012 году мужчина попадал в больницу четыре раза.

В итоге его уговорили спуститься, после чего мужчина был обездвижен и госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Однако за все это время он все же порезал осколком левую руку.

Напомним, в августе 2012 года завершилось рассмотрение дела Вячеслава Рябцева. По совокупности совершенных преступлений осужденный был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а вторых 10 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Кущевская - станица в Кранодарском крае, печально известная массовым убийством 4 ноября 2010 года. Тогда банда Цапка убила 12 человек, в том числе и маленьких детей.

