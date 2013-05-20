Психически больной мужчина хотел покончить с собой на Манежной площади

Манежная площадь. Фото: ИТАР-ТАСС
Психически больной житель станицы Кущевская Краснодарского края хотел покончить с собой в центре столицы, на Манежной площади.
Неизвестный мужчина залез на статую "Золотая рыбка" с осколком бутылки, которым он угрожал совершить самоубийство, если к нему кто-либо приблизится, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Прибывшие на место врачи и психолог более двух часов вели переговоры с мужчиной. В ходе переговоров выяснилось, что 25-летний мужчина является жителем "Кущевки" и страдает хроническим психиатрическим расстройством.
Причем ранее его не раз госпитализировали в связи с осложнениями психического состояния. Так, в 2012 году мужчина попадал в больницу четыре раза.
В итоге его уговорили спуститься, после чего мужчина был обездвижен и госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Однако за все это время он все же порезал осколком левую руку.
