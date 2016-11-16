Арестован администратор "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте"

Суд арестовал администратора одной из "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте", провоцировавших подростковые самоубийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подозреваемый Филипп Будейкин, известный в Сети как Филипп Лис, от дачи показаний отказался.

Администратора одной из "групп смерти" задержали в Московской области накануне. После этого Будейкина этапировали в Санкт-Петербург. Также следователи допросили других администраторов и участников "групп смерти" в разных регионах страны.

По версии следствия, с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей.

На данный момент следователям известно о 15 потерпевших по данному делу. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись

Следователи провели обыски в 10 регионах России, изъяли компьютеры и другие материалы, имеющие значение для расследования. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства.

