Арестован администратор "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте"

Суд арестовал администратора одной из "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте", провоцировавших подростковые самоубийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Подозреваемый Филипп Будейкин, известный в Сети как Филипп Лис, от дачи показаний отказался.
По версии следствия, с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей.
На данный момент следователям известно о 15 потерпевших по данному делу. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись
Следователи провели обыски в 10 регионах России, изъяли компьютеры и другие материалы, имеющие значение для расследования. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства.
