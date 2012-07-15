Мужчина зарезался в торговом центре на севере столицы

Неработающий москвич покончил жизнь самоубийством в торговом центре на севере столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело мужчины с ножевым ранением в область грудной клетки найдено в субботу днем в туалете ТЦ на Дмитровском шоссе, рассказал представитель московской полиции.

По записям камер видеонаблюдения установлено, что кухонный нож, обнаруженный на месте происшествия, мужчина сам приобрел в торговом центре, после чего прошел с ним в туалет на втором этаже, где покончил жизнь самоубийством.

По данному факту проводится проверка.