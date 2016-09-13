Знаменитого хоккеиста Девяткина нашли мертвым в Новосибирске

Фото: дюсш-поронайск.рф
Известного в прошлом хоккеиста Петра Девяткина нашли мертвым в Новосибирске, сообщает РИА Новости.
Тело 39-летнего мужчины обнаружили утром 10 сентября в Ленинском районе Новосибирска. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.
В то же время источник в правоохранительных органах добавил, что Петр Девяткин повесился. При нем также нашли предсмертную записку.
В составе сборной Казахстана стал четвертьфиналистом Олимпийских игр 1998 года в Нагано (Япония). Девяткин завершил игровую карьеру в 2007 году.