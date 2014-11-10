Форма поиска по сайту

10 ноября 2014, 15:08

Общество

Пятиклассница упала с крыши дома в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Московской области пятиклассница упала с крыши жилого дома, передает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, утром 9 ноября девочка вышла из квартиры и направилась к пожарной лестнице. После этого ее увидели падающей на козырек подъезда.

Как установили в СКР, школьница жила с матерью и отчимом, никаких конфликтов в семье не было, мыслей о суициде она не высказывала.

Кроме того, семью, где жила погибшая, характеризовали положительно, на учете в психоневрологическом диспансере ни она, ни ее родственники не состояли.

Неделю назад аналогичный случай произошел в Новой Москве: там с высоты упала 14-летняя школьница.

