Школьница покончила жизнь самоубийством из-за проблем с лишним весом

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

В Москве школьница покончила жизнь самоубийством. Девочка выпрыгнула из окна 13 этажа, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел накануне днем в одном из домов на Профсоюзной улице. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки. Погибшей оказалась 13-летняя ученица восьмого класса одной из столичных школ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время осмотра тела девочки оперативники нашли предсмертную записку. Желание свести счеты с жизнью школьница мотивировала проблемами с лишним весом. Она безуспешно пыталась похудеть.

По данному факту провели проверку, которая показала, что над погибшей в школе никто не издевался. Родственники девочки заявили, что она никогда не рассказывала им о желании совершить самоубийство.

Все материалы о инциденте направлены в Следственный комитет по Москве.