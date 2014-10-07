Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2014, 13:28

Общество

В подмосковном Клину девушка прыгнула с крыши 9-этажного дома

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

17-летняя девушка прыгнула с крыши 9-этажного дома в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как установили следователи, вечером 6 октября девушка сидела в подъезде со своими друзьями и высказывала мысли о суициде. Спустя некоторое время потерпевшая забралась на крышу дома и спрыгнула вниз.

По данным СК, девушка была из благополучной семьи, на учете в специализированных учреждениях не состояла. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Добавим, что последний подобный случай произошел 7 сентября на Каширском шоссе. Там 16-летняя девушка также прыгнула с высоты 9-го этажа жилого дома.

Сайты по теме


самоубийства следствие уголовные дела суициды чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика