05 июля 2016, 10:32

Общество

Мужчина покончил с собой возле своей машины в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина покончил с собой возле своего автомобиля в Щелковском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины обнаружили накануне в городе Лосино-Петровский. По предварительным данным, 48-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к самоубийству и содействию совершению суицида.

Согласно тексту законопроекта, склонение к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, а также предоставление информации, формирующей привлекательное восприятие суицида, в том числе в средствах массовой информации и интернете предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

